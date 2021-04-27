Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak

Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında, apartman ve site yöneticilerine de binalarında oturanlar ve kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi.

Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında, apartman ve site yöneticilerine de binalarında oturanlar ve kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri konulu gönderilen genelgede, tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verildiği belirtildi.

Tedbirlerin konut sitelerinde uygulanmasının yönetici sorumluluğunda olduğu aktarılan genelgede, "Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar virüsle mücadelede" tam kapanma" gibi "tam fedakarlığın da" herkesçe yapılmasını isteyerek, kural ihlalini farklılık sayanların, bu davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini, toplumun her bireyinin kurallara uyması halinde herhangi bir kişinin uyarısına dahi gerek kalmayacağını dile getirdi.

-"Site dışı gibi içinde de gezmeler olmamalı"

Kırklareli'nde yaşayan Kadir Şenel, AA muhabirine, yöneticilere sorumluluk verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Vatandaşların apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarını da kullanmaması, komşu ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini ifade eden Şenel, bir an önce salgının sona ermesi temennisinde bulundu.

Yöneticilerin de görevlerini en iyi şekilde takip etmesinin son derece önemli olduğunu belirten Şenel, "Apartmanlarda komşular da birbirlerine gidebilir, bunlar olmaması gereken şeyler. Tabi ki bunları site yöneticilerinin mutlaka uyarması gerekiyor. Apartmanların ortak kullanım alanlarına çıkılmasına müsaade edilmemesi de doğru. Site yöneticileri bunları takip etmeli." dedi.

Semra Aktaş da salgının sona ermesi için herkesin tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

Tam kapanma sürecinde apartman ve sitelerde yaşayan vatandaşların ortak alanları kullanmaması, kısıtlamayı ihlal eden konut sakinlerinin de yöneticiler tarafından uyarılmasının önemli olduğunu dile getiren Aktaş, "Eğer koronavirüs bitecekse kullanılmasın tabi ki. Kimse kimseyle görüşmesin. 20 günü atlatalım ve işimize bakalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:08:12. #1.14#

title