"Tam kapanmada" sessizlik sürüyor
Eğridere Çarşısı'ndan görüntü Hürriyet Meydanı'ndan görüntü Jandarma ekiplerinin denetimi Çorum Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte meydan ve caddeler boş kaldı.
Eğridere Çarşısı'ndan görüntü
Hürriyet Meydanı'ndan görüntü
Jandarma ekiplerinin denetimi
Çorum
Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.
Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte meydan ve caddeler boş kaldı.
Polis ve jandarma ekiplerinin kısıtlama ihlallerine karşı denetimleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan