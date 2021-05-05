"Tam kapanmada" sessizlik sürüyor
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"Tam kapanmada" sessizlik sürüyor

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Eğridere Çarşısı'ndan görüntü Hürriyet Meydanı'ndan görüntü Jandarma ekiplerinin denetimi Çorum Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte meydan ve caddeler boş kaldı.

Eğridere Çarşısı'ndan görüntü

Hürriyet Meydanı'ndan görüntü

Jandarma ekiplerinin denetimi

Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte meydan ve caddeler boş kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin kısıtlama ihlallerine karşı denetimleri sürüyor.

'Tam kapanmada' sessizlik sürüyor
'Tam kapanmada' sessizlik sürüyor
'Tam kapanmada' sessizlik sürüyor
'Tam kapanmada' sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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