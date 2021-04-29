Tam kapanmada sefer saatleri belli oldu
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Tam kapanmada sefer saatleri belli oldu

Tam kapanmada sefer saatleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam kapanma döneminde halk otobüsleri sefer saatleri belli oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam kapanma döneminde halk otobüsleri sefer saatleri belli oldu.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Özel Halk Otobüsleri şehir içi ulaşımda, tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kişiler için otobüs sefer saatlerinde yeni düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeler kapsamında en erken 07: 30'da en geç ise 17: 30'da seferler olacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Özel Halk Otobüsleri güzergah ve kalkış saatleri şu şekilde olacak:

Ömerli: 07: 30, 08: 00'den 14: 00'e kadar saat başı, 15: 30, 16: 00, 17: 30

Gülüç: 07: 30, 08: 00, 10: 00, 12: 00, 14: 00, 16: 30, 17: 30

Kadı Tarlası: 08: 30, 09: 30, 16: 30, 17: 30

Belen: 08: 30, 17: 30

Kemer-Balı: 09: 00, 17: 30

Topçalı: 08: 30, 17: 30

Bölücek: 08: 30, 17: 30

Toki: 09: 00, 17: 30

Aktaş: 09: 00, 16: 30, 17: 30

Kestaneci: 09: 00, 16: 30, 17: 30

Hatip: 09: 00, 17: 30

Otobüslerin çalışma sistemi şu şekilde olacak:

Kemer - Balı araçları gidiş dönüşlerinde Orta Kemer güzergahından gidiş dönüş yapılacak.

Ömerli - Gülüç araçları çarşıdan kalkışlarına 30 dakika ekleyerek son duraktan dönüş yapılacak.

Araçların son seferlerinde çarşıya dönüş mecburi olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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