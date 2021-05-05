Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı

İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Haberler | Ekonomi

Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya'ya ve Irak'a ihraç ediliyor.

Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı

Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya'ya ve Irak'a ihraç ediliyor.

Türkiye'de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke'de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Silifke'de açık alanda yapılan çilek üretimi çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor. Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesisleri'nde de hareketlilik yaşanıyor. Silifke'de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek rekoltesi beklediklerini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, "Bunun bin dönümünü topraksız tarım ile, 3 bin dönümünü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiyoruz. Şu an açık alanda çilek hasadı başladı. Çilek iç piyasada 8 lira, Rusya ve Irak'a ihracatta ise çileğimizi 10 liradan gönderiyoruz. Çiftçilerimiz fiyattan memnun. Çilek hasadımız mart ayında başladı, haziran ayının sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Türer, çileğin ekonomiyi canlandırdığını belirterek, "Silifke'de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı
Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı
Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı
Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı
Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ

Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Gomes Mesut Özil Burak Yılmaz Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada Rusya'ya ve Irak'a çilek ihracatı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:54:14. #1.14#

title