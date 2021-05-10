Tam kapanmada renkli kaldırım mesaisi
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Tam kapanmada renkli kaldırım mesaisi

Tam kapanmada renkli kaldırım mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Çankaya Belediyesi, tam kapanma sürecinde ilçedeki altyapı eksikliklerini tamamlıyor.

Ankara Çankaya Belediyesi, tam kapanma sürecinde ilçedeki altyapı eksikliklerini tamamlıyor.

Çankaya Belediyesi, Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek tam kapanma sürecini ilçedeki altyapı eksikliklerini tamamlamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Uzun ömürlü olması ve estetik görünüşü nedeniyle tercih edilen aynı zamanda vatandaşların da beğenisini kazanan renkli desenli asfalt kaldırımlar, Çankaya sokaklarında yaygınlaşıyor.

Su sıçratmayan özelliğinin yanı sıra vatandaşlara yürüme kolaylığı da sağlayan renkli desenli asfalt kaldırımlar sokakların yanı sıra parklarda ve yürüme yollarında büyük kolaylık sağlıyor. Renkli desenli asfalt kaldırım öncesi kaldırımları beton bordürle döşeyen Çankaya Belediyesi ihtiyaç duyulan bölgelere program dahilinde asfalt kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Millet olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve bu süreci elbirliğiyle kazasız atlatacaklarına inancının tam olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatandaşın parasını yine vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Hem ekonomik hem de dayanıklı olması dolayısıyla uyguladığımız kaldırım modeli, vatandaşlarımızdan da memnuniyetle karşılanıyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Tam kapanmada renkli kaldırım mesaisi
Tam kapanmada renkli kaldırım mesaisi
Tam kapanmada renkli kaldırım mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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