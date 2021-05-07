Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu
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Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu

Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de patili dostlar diye adlandırılan sokak hayvanları kimi zaman güneşlenerek kimi zaman gölgelere sığınarak bahar havasının tadını çıkardı.

Eskişehir'de patili dostlar diye adlandırılan sokak hayvanları kimi zaman güneşlenerek kimi zaman gölgelere sığınarak bahar havasının tadını çıkardı.

Kentte mayıs ayı güneşli ve sıcak havaları da beraberinde getirdi. Hava sıcaklıklarının gittikçe arttığı şehirde tam kapanma dolayısıyla vatandaşlar evlerinde kalsalar da sokakta yaşayan patili dostlar onların yokluğunu aratmadı. Sıcaklıkların 20-25 dereceleri gördüğü sıcak günlerde sokak hayvanları kimi zaman güneşin tadını çıkardı, kimi zaman parklarda veya ağaç kenarlarında buldukları serinlikte gün boyu tembellik etti.

Sıcak günlerde su içmeye ihtiyaçlarını belediyeler ve hayvan severlerin bıraktıkları su kaplarıyla gideren patili dostlardan bazıları, fotoğrafları çekilirken adeta gülerek poz verdi. - ESKİŞEHİR

Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu
Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu
Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu
Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu
Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu
Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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