Tam kapanmada noterler açık olacak mı? Yasakta noterler açık mı? Noterler saat kaçta açılıyor?

29 Nisan -17 Mayıs arası uygulanacak olan tam kapanma için vatandaşlar Tam kapanmada noterler açık olacak mı? Yasakta noterler açık mı? Noterler saat kaçta açılıyor? gibi sorular sormaya başladı.

29 Nisan -17 Mayıs arası uygulanacak olan tam kapanma için vatandaşlar Tam kapanmada noterler açık olacak mı? Yasakta noterler açık mı? Noterler saat kaçta açılıyor? gibi sorular sormaya başladı.

TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Nisan günü yaptığı kabine toplantısının ardından 29 Nisan ssat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma kararı almıştı. Kararın ardından merak edilen detayları İçişleri Bakanlığı bir genelge ile duyurdu. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, nöbetçi noterler ile burada çalışanlar alınan tedbirlerden muaf tutulacaktır.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.