Tam kapanmada Nazilli Belediyesi sahada olacak
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Tam kapanmada Nazilli Belediyesi sahada olacak

Tam kapanmada Nazilli Belediyesi sahada olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla tam kapanmaya geçilirken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "17 günlük süreçte belediye olarak sahada hizmet vermeye, işimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla tam kapanmaya geçilirken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "17 günlük süreçte belediye olarak sahada hizmet vermeye, işimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanmayla ilgili gönderdiği genelgenin ardından Nazilli Belediyesi de teyakkuza geçti. Sabah erken saatlerde tüm müdürleri ile toplantı yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 17 günlük süreçte Nazilli Belediyesi personelinin sahada, görevlerinin başında olacağını belirtti.

Kararın dün akşam saatlerinde belli olmasının ardından kurmayları ile toplanarak tam kapanmayla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Özcan, "Daha öncede bu şekilde zorlu süreçlerden geçtik. Üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Değerli hemşerilerimizin yaşayabileceği sıkıntıları en azami oranlarda indirecek şekilde bir çalışma planı uygulayacağız. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma dönemi için hazırlıklarımıza başladık. Tüm ekiplerimizle salgının ilk döneminde olduğu gibi sahada, hizmete devam ediyor olacağız. Değişen şartlar doğrultusunda her an tüm vatandaşlarımızın yanınızda olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu sefer çekilen sıkıntılar karşılığını bulacak ve iyi günlerde, sağlıklı günlerde hep birlikte olacağız" dedi.

Vatandaşların süreç boyunca 444 1 391 nolu Çağrı Merkezi'nden saat mevhumu olmadan her an, ihtiyaçları için ulaşabileceklerinin de altını çizen Başkan Özcan, "Tüm hemşerilerime ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Nazilli Belediyesi'ne 7/24 ulaşabilmeleri ve taleplerinin en hızlı şekilde yerine getirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptık" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Tam kapanmada Nazilli Belediyesi sahada olacak
Tam kapanmada Nazilli Belediyesi sahada olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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