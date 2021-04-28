Tam kapanmada nakdi ücret desteği yapılacak mı?
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Tam kapanmada nakdi ücret desteği yapılacak mı?

Tam kapanmada nakdi ücret desteği yapılacak mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

17 günlük tam kapanmada ekonomik yardım yapılıp yapılmayacağı merak edilirken siyasi liderlerden açıklamalar geldi. Peki, tam kapanmada nakdi ücret desteği yapılacak mı?

Bayram sonrasına kadar sürecek ve toplam 17 gün devam edecek olan tam kapanma dönemi için nakdi ücret desteği verilip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Tam kapanmada nakdi ücret desteği yapılacak mı? İşte detaylar.

AHMET DAVUTOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

17 günlük tam kapanma öncesi hükümete çağrıda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararı doğru bulduğunu ancak vatandaşa destek yapılması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 17 günlük tam kapanma kararıyla ilgili bir değerlendirmede Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Kararı 'geç alınmış eksik bir karar' olarak yorumlayan Davutoğlu, kapanmadan mağdur olan bütün hanelere nakdi hibe desteği sağlanması gerektiğini belirtti.

"HERHANGİ BİR ŞART OLMAKSIZIN DESTEK SAĞLANMALI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Davutoğlu, "Tam kapanma doğru ama çok geç alınmış eksik bir karardır. Ek olarak, kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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