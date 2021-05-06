Tam kapanmada Mudanya Kaymakamlığı'ndan 2 bin 152 haneye yardım

Mudanya Kaymakamlığı, Sosyal Dayanışma Vakfı aracılığıyla tam kapanma döneminde 2 bin 152 kişiye bin 100 lira ödeme yaptı.

Mudanya Kaymakamlığı, Sosyal Dayanışma Vakfı aracılığıyla tam kapanma döneminde 2 bin 152 kişiye bin 100 lira ödeme yaptı.

Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezi ve Güzelyalı sahilinde kordon boyu başta olmak üzere kırsal mahallelerde vatandaşları mobil araçlar yaptığı anonslarla uyardı. Bu güne kadar fedakarlıkların karşılıksız kalmaması için Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallara hep birlikte uyulması gerektiğini vurgulayan anonslarda vatandaşları zorunlu durumlar haricinde dışarıya çıkmamaları konusunda da uyaran ekipler, 'Önce sabır sonra bayram, hayırlı ramazanlar' mesajı verdi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, tam kapanma döneminde ilçede ihtiyaç sahibi 2 bin 152 haneye Bin 100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla nakdi ve ayni yardımların devam ettiğini kaydeden Kaymakam Sözer, İçişleri Bakanlığının yayınladığı market tedbirleri başta olmak üzere diğer genelgelere göre de denetim ekiplerinin sahada gerekli kontrollerini sürdüğünü belirterek, ilçe halkının göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı