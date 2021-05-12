Tam kapanma sürecinde mezarlıklar arefe günü boş kaldı

- Tam kapanma sürecinde mezarlıklar arefe günü boş kaldı Sakarya'da her yıl bayram öncesi ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar, korona virüs salgını tedbirlerince uygulanan tam kapanma kapsamında bu arefe boş kaldı.

- Tam kapanma sürecinde mezarlıklar arefe günü boş kaldı

SAKARYA - Sakarya'da her yıl bayram öncesi ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar, korona virüs salgını tedbirlerince uygulanan tam kapanma kapsamında bu arefe boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar ve bazı kısıtlamalar sebebiyle vatandaşlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Pandemi tedbirlerince alınan Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Karar doğrultusunda her yıl ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu sene boş kalırken şehit aileleri bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Daha önceki yıllarda özellikle arefe günü araç ve vatandaş yoğunluğunun yaşandığı mezarlıkların boş ve sessiz görüntüsü ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK