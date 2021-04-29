Tam kapanmada metro çalışıyor mu? 17 günlük tam kapanmada metrolar açık mı, kapalı mı?

İstanbul metro seferleri değişti mi? 17 günlük tam kapanmada metro çalışma saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Koronavirüs tablosundaki vaka sayısını artışı ile yeni tedbirler gündeme gelmişti. Alınan yeni kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağında metro seferlerinde değişiklik yapıldı. Peki, Tam kapanmada metro çalışıyor mu? 17 günlük tam kapanmada metrolar açık mı, kapalı mı?

İstanbul metro seferleri değişti mi? 17 günlük tam kapanmada metro çalışma saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Koronavirüs tablosundaki vaka sayısını artışı ile yeni tedbirler gündeme gelmişti. Alınan yeni kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağında metro seferlerinde değişiklik yapıldı. Peki, Tam kapanmada metro çalışıyor mu? 17 günlük tam kapanmada metrolar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMADA METRO ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma uygulaması sonrası toplu taşımaların çalışma düzenleri de araştırılmaya başladı. Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Buna göre;

''İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanmada otobüs, minibüs, metrobüs, metro çalışıyor. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de yasaktan muaf tutuluyor.

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

YASAKTA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tam kapanmada toplu taşıma saatleri ile ilgili değişiklikleri ilgili belediyeyi arayarak ya da web sayfasından öğrenebilirsiniz.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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