Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı

Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik 336 ayrı alanda besleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik 336 ayrı alanda besleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye ekiplerince mama desteğinde bulunarak sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının yalnız olmadığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kapanma sürecinde patili dostların aç kalmamaları için gerekli çalışma yapılıyor. Düzenli olarak kuru mama ve yem bırakan ekiplerimiz sokak hayvanlarının su kaplarındaki suları yeniliyor. Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, tedavi ve bakıma muhtaç olanları Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavileri yaptırıyor." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, sevimli dostların sahipsiz olmadığını, destek olmak ve yardım etmek için ekiplerin çalıştığını sözlerine ekledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür eden hayvan severler "Pandemi döneminde sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyacını karşıladığını ve düzenli olarak bakımlarını yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi. - KAYSERİ

Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı
Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 doz oldu
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Evgar Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:10:28. #1.16#

title