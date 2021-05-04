Tam kapanmada marketlere getirilen düzenlemeye esnaf desteği
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Tam kapanmada marketlere getirilen düzenlemeye esnaf desteği

Tam kapanmada marketlere getirilen düzenlemeye esnaf desteği
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İçişleri Bakanlığının tam kapanma sürecinde marketlerde satılabilecek ürünlere sınırlama getirmesinin esnaf adına haksız rekabetin önüne geçeceğini bildirdi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İçişleri Bakanlığının tam kapanma sürecinde marketlerde satılabilecek ürünlere sınırlama getirmesinin esnaf adına haksız rekabetin önüne geçeceğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Mutlu, esnafın Kovid-19 sürecindeki önlemlere büyük özveri ile uyduğunu, işlerini kaybetme pahasına toplum sağlığı için üzerine düşen görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Tam kapanma günlerinde esnafın faaliyet gösteremezken büyük marketlerde temel ihtiyaç dışı ürünlerin satışının sosyal adaleti zedelediğini kaydeden Mutlu, "Hükümetimizin yaptığımız çalışmalara ve taleplerimize duyarsız kalmaması, ayrıca gereken önlemleri kısa sürede hayata geçirmesi de sevindirici oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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