Tam kapanmada marketler açık olacak mı? Marketler açık mı?
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Tam kapanmada marketler açık olacak mı? Marketler açık mı?

Tam kapanmada marketler açık olacak mı? Marketler açık mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Tam kapanmada marketler açık olacak mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan yeni kararlara göre hafta sonu marketler açık mı? Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Tam kapanma sürecine girilmesiyle birlikte 17 gün boyunca tam kapanma sürecine uygun çalışma gösterecek olan zincir marketler, hafta sonu ise pazar günleri kapalı olacak. Marketler ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?

26 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar açıklandı. Tam kapanma kararının ardından Marketler açık olacak mı? Hafta sonu marketler açık mı? Marketler ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? sorularının yanıtları araştırıldı. Tam kapanmada marketler açık olacak mı?

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre;

"Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."

Yayınlanan genelgeye göre marketler 10.00'da açılacak.

TAM KAPANMADA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Yapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.

  • Buna göre, ''Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.'' dedi.

Yanı sıra Bakanlığın tam kapanma genelgesi de yayımlandı. Genelgede, ''Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi;

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

MARKETLER KAPANACAK MI?

Yapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.

Buna göre, ''Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.'' dedi.

Yanı sıra Bakanlığın tam kapanma genelgesi de yayımlandı. Genelgede, ''Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

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