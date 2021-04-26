Tam kapanmada marketler açık mı? Tam kapanmada market çalışma saatleri ne zaman, kaç ile kaç arasında açık olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bunun ardından vatandaşlar tam kapanmada marketler açık olacak mı merak ediyor. Peki, tam kapanmada market çalışma saatleri kaçtır? Marketlerin çalışma saatleri ne zaman?