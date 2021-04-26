Tam kapanmada marketler açık mı? Tam kapanmada market çalışma saatleri ne zaman, kaç ile kaç arasında açık olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bunun ardından vatandaşlar tam kapanmada marketler açık olacak mı merak ediyor. Peki, tam kapanmada market çalışma saatleri kaçtır? Marketlerin çalışma saatleri ne zaman?
Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin yeni haftadaki ana gündem konularından biriydi. Masada yeni tedbir ve kısıtlamaların konuşulduğu Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işletmecilerin merakla beklediği konuya ilişkin de açıklamada bulundu. Tam kapanmada marketler açık mı? Tam kapanmada market çalışma saatleri kaç ile kaç arasında olacak?
TAM KAPANMADA MARKETLER AÇIK MI?
- Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
Buna göre tam kapanmada marketler sadece pazar günleri tamamen kapalı olacaktır. Diğer günler açık olacaktır.
"ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAKTIR"
Yeme içme sektörü ve marketlerle ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek." dedi.
İŞTE TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI
- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
- Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.
- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.