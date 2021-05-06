Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor
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Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor

Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kararlarının açıklanmasının ardından önünde kuyruklar oluşan kuruyemişçiler, kısıtlamada dükkanlarını müşterilerden ziyade ürünlerini havalandırmak için açıyor.

Tam kapanma kararlarının açıklanmasının ardından önünde kuyruklar oluşan kuruyemişçiler, kısıtlamada dükkanlarını müşterilerden ziyade ürünlerini havalandırmak için açıyor.

Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında açıklanan tam kapanma kararları sonrasında birçok iş yerinde olduğu gibi kuruyemişçiler önünde de uzun kuyruklar görülmüştü. Kısıtlama başlamadan önce vatandaşların en fazla tercih ettiği dükkanlardan olan kuruyemişçiler, şimdilerde iş yerlerini sadece bozulmalarını engellemek adına ürünlerini havalandırmak için açıyor.

"Dükkanımızı artık müşteri için değil ürünlerimizin bozulmaması için açıyoruz"

Eskişehir'in Köprübaşı caddesinde 10 yıldır kuruyemişçilik yapan Görkem Türkoğlu, tam kapanma kararlarının açıklanmasından sonraki süreçte kuyruklar oluşan iş yerini, kısıtlamaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte artık sadece ürünlerini havalandırmak için açtığını söyledi. Türkoğlu, "Tam kapanma uygulamasında bizim kuruyemişçiler olarak dükkanımızı açmaya iznimiz var. Biz de bu izne dayanarak dükkanımızı açtık, fakat müşteri sayısı çok az. İnsanlar evlerinden çok nadiren ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıkları için satışlarımız çok düştü. Bazı günler neredeyse hiç satış yapamadığımız oluyor. Buna rağmen kararlar açıklanmadan önce yaptığımız stoklar kapalı kalarak bozulmasın diye havalandırmak için dükkanı açmak gerekiyor. Dükkanımızı artık müşteri için değil ürünlerimizin bozulmaması için açıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor
Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor
Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor
Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor
Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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