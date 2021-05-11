Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu
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Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Sağlık

Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu Tokat'ta, tam kapanmada bayram alışverişine çıkan vatandaşlar bir kuruyemişçi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu

TOKAT - Tokat'ta, tam kapanmada bayram alışverişine çıkan vatandaşlar bir kuruyemişçi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar market ve kuruyemişçilere akın etti. Oluşan yoğunluk nedeni ile sosyal mesafe kuralları unutuldu. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemişçide yaşanan yoğunluğa polis ekipleri müdahale etti. İş yeri çalışanları uyarılarak kapasiteye göre müşteri alınması istendi. Sınırlı sayıda müşteri alınması ile birlikte iş yeri önünde metrelerce kuyruklar oluştu. Tam kapanmaya rağmen vatandaşlar bayramda evlerine şeker, kuruyemiş götürebilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Polis ekipleri kuyrukta bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyardı.

Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu
Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu
Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu
Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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