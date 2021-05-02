Tam kapanmada kurallara uymayanlara ceza yağdı

Tam kapanmanın uygulandığı ikinci günde Gaziantep'te kurallara uymayan 442 kişiye ceza kesilirken, ilk kez kural ihlali yapılan 273 şahıs ise ikaz edildi.

Tam kapanmanın uygulandığı ikinci günde Gaziantep'te kurallara uymayan 442 kişiye ceza kesilirken, ilk kez kural ihlali yapılan 273 şahıs ise ikaz edildi.

Türkiye genelinde uygulanan 29 Nisan-17 mayıs tarihleri arasında sürecek olan 17 günlük tam kapanma Gaziantep'te devam ederken, süreçte tam kapanma ve pandemi kurallarına riayet edilmesi için denetimlerde sürdürülüyor. Tam kapanmanın gerçekleştiği ikinci gününde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 423, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 18 şahsa olmak üzere toplam 442 kişiye idari yaptırım uygulandı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 273 şahıs ise ilk kez kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ikaz edildi.

Ekipler, aynı gün içerisiinde 295 iş yerini de kontrol etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı