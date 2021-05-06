Tam kapanmada "Köpeğimi yıkatmaya gittim" dedi, cezadan kurtulamadı
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Tam kapanmada "Köpeğimi yıkatmaya gittim" dedi, cezadan kurtulamadı

Tam kapanmada 'Köpeğimi yıkatmaya gittim' dedi, cezadan kurtulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen tam kapanma denetimine takılan bir vatandaş, arabadaki köpeğini kucağına alarak önce köpeğini yıkatmaya gittiğini, ardından da aşı yaptırdığını söyledi ama cezadan kaçamadı.

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen tam kapanma denetimine takılan bir vatandaş, arabadaki köpeğini kucağına alarak önce köpeğini yıkatmaya gittiğini, ardından da aşı yaptırdığını söyledi ama cezadan kaçamadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma döneminde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda seyreden araçları durduran trafik ve asayiş ekipleri, hem araç bazında hem de vatandaş bazında uygulamalar gerçekleştirdi. Araçlarında eksikleri olan vatandaşlara trafik polislerince işlem yapılırken, tam kapanma tedbirlerine uyulup uyulmadığı da asayiş ekipleri tarafından denetlendi.

Uygulama esnasında lüks aracı ile durdurulan bir vatandaşa sokağa çıkma muafiyetinin olup olmadığını soran polis, "Köpeğimi yıkatmaya gitmiştim" cevabını aldı. Vatandaşa Buca'dan Güzelyalı'ya köpeğini yıkatmaya veya gezdirmeye gidemeyeceğini anlatan polis, kendisine ceza uygulanacağını söyledi. Duruma itiraz eden vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası uygulanırken, polis ekiplerine köpeğini yıkatmaya gittiğini söyleyen şahıs, basın mensuplarına ise köpeğine aşı yaptırmaya gittiğini belirterek, yazılan cezaya tepki gösterdi. - İZMİR

Tam kapanmada 'Köpeğimi yıkatmaya gittim' dedi, cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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