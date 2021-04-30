Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
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Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 'tam kapanma' olduğunu bilmediğini söyleyen bir vatandaş ticari dolmuşta yakalanınca ceza yedi.

Samsun'da 'tam kapanma' olduğunu bilmediğini söyleyen bir vatandaş ticari dolmuşta yakalanınca ceza yedi.

17 günlük tam kapanmayla birlikte muafiyeti olanlar hariç izin belgesiz dışarıda çıkılması yasak. Bu kapsamda virüsün yayılım hızını azaltmak için Samsun'da denetimler aralıksız olarak sürüyor. Kontrol noktalarında bulunan polis ekipleri ve seyyar ekipler cadde ve sokaklarda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Perşembe akşam saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın ardından Samsun'daki yaya ve otomobil hareketliliği dikkat çekti. Özellikle sabah saatlerinde yoğun bir araç trafiği oluşurken, ilerleyen saatlerde de yaya ve araç trafiği gözlemlendi. Ekipler kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilere HES kodu ve izin belgesi sorgusu yaptılar.

Şehir içi dolmuş hattında seyahat eden yolcuları da kontrol eden ekipler, izin belgesi olmadan dışarı çıkan vatandaşları yakaladı. 70 yaşındaki M. K., bugün sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyerek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Polis ekipleri, izinsiz dışarı çıkan vatandaşlar hakkında tutanak düzenledi. - SAMSUN

Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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