Tam kapanmada Kırklareli'nde denetimler hem havadan hem de karadan devam ediyor

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan denetimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.