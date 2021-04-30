TAM KAPANMADA KENDİME VAKİT AYIRACAĞIM
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TAM KAPANMADA KENDİME VAKİT AYIRACAĞIM

TAM KAPANMADA KENDİME VAKİT AYIRACAĞIM
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi

Fit vücudu ve giyim tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncu AVM çıkışı gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerin soruları samimi bir şekilde yanıtlayan Turanlı, başrolünde olacağı yeni bir sinema filmi için rolü gereği dans kursuna başladığını dile getirdi. Turanlı," Şimdi yeni bir sinema filmine başlıyoruz. Haziran ayı gibi sete başlayacağız. Bende rolüm gereği dans kursuna başladım."dedi. Gazetecilerin tam kapanma döneminde ne yapacaksınız? sorusuna ise," Benim için pek bir şey değişmeyecek aslında. Kendime bol bol vakit ayıracağım.Evde sporumu yapıp kitap okuyacağım." ifadelerinde bulundu. Daha sonra güzel oyuncu özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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