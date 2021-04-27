Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? Yasakta kargolar açık mı?
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Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? Yasakta kargolar açık mı?

Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? Yasakta kargolar açık mı?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Kabinede tam kapanma kararı çıktı. Merak edilen başlıklar arasında "Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? Yasakta kargolar açık mı?" Sorusu.Yurt genelinde 40 bin dolaylarında seyreden koronavirüs salgınına ilişkin birtakım oldukça önemli kararlar alındı. 17 günlük tam kapanma uygulanacak ülkemizde kargolar açık olacak mı merak konusu. İşte konuyla ilgili son durum...

Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler bu akşam açıklandı. Peki kargolar kapandı mı? İşte haberin detayları...

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

Tam kapanmada, Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar muaf tutulacak.

* 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.*

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.* Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir*

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecektir.* Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.* Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.* Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.* İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Kargo hizmeti veren firmalar kısıtlamalardan muaf olacak.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü

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