Tam kapanmada kargolar çalışacak mı? 26 Nisan tam kapanma kararları!

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan kısmı kapanmadan sonra gözler 26 Nisan'da yapılacak olan kabine toplantısınaydı. 26 Nisan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararı aldı. Ramazan Bayramını da kapsayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanmada vatandaşın merak ettiği konu, kargoların çalışıp çalışmadığı oldu. Peki, Tam kapanmada kargolar çalışacak mı? 26 Nisan tam kapanma kararları! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan kısmı kapanmadan sonra gözler 26 Nisan'da yapılacak olan kabine toplantısınaydı. 26 Nisan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararı aldı. Ramazan Bayramını da kapsayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanmada vatandaşın merak ettiği konu, kargoların çalışıp çalışmadığı oldu. Peki, Tam kapanmada kargolar çalışacak mı? 26 Nisan tam kapanma kararları! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

TAM KAPANMADA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

26 Nisan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan kısmı kapanma sonrası daha sert tedbirler alarak tam kapanmaya geçildi. 17 günlük sürecek olan tam kapanma uygulamasında kargolar bu durumdan muaf olacak. Dolayısıyla kargo şirketleri çalışmaya devam edecek.

26 NİSAN TAM KAPANMA KARARLARI

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

• Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

• Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

• Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

• Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

• Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

• İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.