Tam kapanmada kan bağışı çağrısı Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, tam kapanma sürecine girilmesi ve Ramazan ayı olması nedeniyle kan bağışının düştüğünü belirterek, Sinopluları kan bağışında bulunmaya davet etti.

SİNOP - Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, tam kapanma sürecine girilmesi ve Ramazan ayı olması nedeniyle kan bağışının düştüğünü belirterek, Sinopluları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Tam kapanma sürecinde 17 günlük kısıtlama boyunca kan ve immün plazma bağışı yapmak isteyenler randevu alınan saatlerde, kısıtlamadan muaf sayılacak. Bağış yapmak isteyenler, Kızılay şubesine giderek bağışını yapabilecek.

Sinop'ta tam kapanma sürecine girilmesi ve Ramazan ayı olması nedeniyle kan bağışı sayılarında da büyük düşüş yaşandı. Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, Sinop'ta gerçekleştirilen kan bağışı oranları ile ilgili bilgi verdi. Kan bağışlarının pandemi ve ramazan ayının girmesiyle ile düştüğünü ve stokların korunabilmesi için bağışçılar kan vermeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Çoşkuner, "Pandemi sürecinde ciddi şekilde kan stoklarında azalma meydana geldi. Doğal olarak insanlar tedirgin oluyorlar. Kapalı ortamlara girmekten. Biz tıbbi anlamda bulaş yönünden her türlü önlemimizi alıyoruz. Maske, mesafeye uyuluyor. İçeride 4 tane yatağımız var bunun bir tanesi iptal ettik. 3 Tane yatakla aynı anda kan bağışı alıyoruz. İçeride bağışçıların yığılmamasına özen gösteriyoruz. Pandemi sürecinde özellikle telefonla bağışçılarımızı arayarak, onlardan kan bağışında bulunmalarını rica ediyoruz. Genel anlamda da buna bağışçılarımız olumlu olarak geri dönüş yapıyorlar" dedi.

Tam kapanma sürecinde kan vermek için randevu alan vatandaşların randevu saati içerisinde kısıtlamadan muaf olduklarını söyleyen Dr. Çoşkuner, "Kısıtlamada kan bağışı devam ediyor. Burası kapalı değil çünkü hastalarımızın kan ihtiyaçlarının temininde sorumluyuz. Bağışçılarımız yasal anlamda kan bağışı için geldikleri zaman kolluk kuvvetleri tarafından hiçbir şekilde engelle karşılaşmıyorlar ve yasal olarak ta bağışa gelebiliyorlar. Yasaktan muaf oluyorlar. Pandemi olmasa da Ramazan aylarında kan bağış sayıları her zaman her yerde düşer. Buradaki sıkıntımız bağışçıların belki oruç tutan bağışçılarımızın burasının gündüz saati açık olduğunu dolayısıyla iftardan sonra kapalı olacağı ve bağış yapamayacakları düşüncesi ve endişesidir. Öyle bir şey yok. Biz her Ramazan'da mesailerimiz ikiye böleriz. Bunlar 4 saatini iftardan önce kalan 4 saatini iftardan sonra yaparız. Dolayısıyla oruç tutmayan vatandaşımız iftardan önce gelebilir, oruç tutan vatandaşlarımız da iftardan sonra bize ziyarette bulunabilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU