Tam kapanmada ihlallere geçit yok
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Tam kapanmada ihlallere geçit yok

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | 3. Sayfa

Tam kapanmada ihlallere geçit yok Kırklareli'nde yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmada denetimler hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Tam kapanmada ihlallere geçit yok

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmada denetimler hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma sürecinde Kırklareli'nde ekipler tarafından denetimler hem havadan hem de karadan sıkı bir şekilde devam ediyor. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Jandarma ekipleri de kenttin giriş ve çıkışlarında denetimlerinin sürdürüyor.

Tam kapanmada ihlallere geçit yok
Tam kapanmada ihlallere geçit yok
Tam kapanmada ihlallere geçit yok
Tam kapanmada ihlallere geçit yok
Tam kapanmada ihlallere geçit yok
Tam kapanmada ihlallere geçit yok
Tam kapanmada ihlallere geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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