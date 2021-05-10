Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
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Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Covid-19 salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne başvuran ve işlemleri tamamlanarak imza sürecine gelen vatandaşların belgeleri belediye ekipleri tarafından evlerine kadar götürülerek, belgelerin imzalanması sağlanıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne başvuran ve işlemleri tamamlanarak imza sürecine gelen vatandaşların belgeleri belediye ekipleri tarafından evlerine kadar götürülerek, belgelerin imzalanması sağlanıyor.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren Menteşe Belediyesi hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Menteşe Belediyesi ekipleri daha önce Yapı Kontrol Müdürlüğüne başvuran ve tam kapanmada evlerinden çıkamayan Reşat Boru ve Güneş Peter Illing çiftinin evlerine kadar, gerekli imzaları atmaları sağlandı. Verilen hizmet için belediye ekiplerine ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teşekkür eden Reşat Boru, "Dışarı çıkamadığımız tam kapanma sürecinde gerekli imza için kapımıza kadar gelen belediye ekiplerine ve bu hizmeti sağladığı için Başkanımız Bahattin Gümüş'e teşekkür ediyorum." dedi.

Güneş Illing ise "Belediyemizin evde bakım gibi pek çok hizmeti olduğunu biliyordum ancak bu kadarını da beklemiyordum. Tam kapanma sürecinde bu hassasiyeti gösteren Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e ve belediye personeline teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - MUĞLA

Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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