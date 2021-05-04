Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği

Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da İlkadım Belediyesi tam kapanmada yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara hastaneye gitmede ulaşım desteği sağlıyor.

Samsun'da İlkadım Belediyesi tam kapanmada yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara hastaneye gitmede ulaşım desteği sağlıyor.

İlkadım Belediyesi'nin vatandaşa desteğinin kapsamı genişliyor. Karantinadaki Kovid-19 hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek servisini devam ettiren belediye, hastanelere gidecek, Kovid-19 aşısı olmak isteyen ancak randevu ve ulaşım sorunu yaşayan 60 yaş üstü ile engelli vatandaşların ulaşımları için de araç tahsis ediyor.

"Mağduriyetlerin önüne geçiyoruz"

Korona virüs pandemisi ile ilk günden itibaren ilçe genelinde temizlik, dezenfekte, sosyal vefa destek ekibi ile birlikte sahada yürütülen çalışmaları adım adım takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "17 günlük tam kapanma döneminde aşı veya hastane randevusu olan 65 yaş üstü, dezavantajlı gruptaki vatandaşlara belediye hizmetlerini sürekli bir şekilde alabilecekleri bir sistemle mağduriyetlerin önüne geçiyor. Başkan Demirtaş, bu kapsamda engelli ve yaşlılarımızın ücretsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyoruz. İhtiyacı olan ilçe halkımızın bu zor günlerde dayanışma gücüne destek vererek ulaşım sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediyemize ait hizmet araçlarımızda kısıtlamalar süresince aracı olmayan ve hastaneye gitme ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet verecek. 444 0 55 01- 0505 178 55 01numaralı İletişim Merkezimizi arayarak hastaneye gideceğini belirten vatandaşlarımızı ekiplerimiz kapılarında alarak gerekli tedavi sonrası evlerine ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki süreçte de başlatmış olduğumuz bu sosyal sorumluk hizmetimizi vatandaşlarımız için konforlu ve sağlıklı bir şekilde ulaşım desteği yönünde sunmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği
Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği
Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği
Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kalbi duran yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı, o anlar yürekleri ısıttı
Kalbi duran yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı, o anlar yürekleri ısıttı
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada hastalara ulaşım desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:53:00. #1.14#

title