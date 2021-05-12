Tam kapanmada fide üreticileri iş başında

- Tam kapanmada fide üreticileri iş başında Erzincan'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanda üretimin durmaması için fide satışları devam ediyor.

- Tam kapanmada fide üreticileri iş başında

ERZİNCAN - Erzincan'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanda üretimin durmaması için fide satışları devam ediyor.

Ülke genelinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan olan 17 günlük tam kapanma sürecinde Erzincan Buğday Meydanı'nda bulunan fideciler fide satışlarına devam ediyor. Şubat ayında seralarda ekilen tohumların yeşermesiyle birlikte seralardan çıkarıp toprakla buluşturulmaya devam ediyor. Kendi sebze fidesini yetiştiremeyen çiftçiler, fide ihtiyacını pazardan karşılıyor. Tam kapanma sürecinde ise üretimin aksamaması için fideler çitçilerle buluşuyor. ÇKS belgesi bulunan çiftçiler kendileri gelip alışveriş yapabilirken kısıtlamadan muaf olmayan ancak fide ekmek isteyen vatandaşların adreslerine kadar fideler ulaştırılıyor. Nisan ayının sonundan itibaren satılan fideler, Haziran ayının ortalarına kadar satışların devam edeceği bildirildi.

35 yıldır fidecilik ile uğraşan Celil Albayrak, "Koronadan dolayı işler biraz gevşedi ama Allah devletimizden razı olsun. Erzincan tarım ile uğraştığı için talep çok. Fiyatlar 4-5 senelik fiyatlar. 75 kuruş ve 1 liradır." dedi.

Ürettikleri fideleri müşterilerinin evlerine kadar götürebileceğini belirten Kadir Albayrak ise, " Bildiğiniz gibi covid belası fide satışlarımızı da vurdu. Geçen seneye oranla düşüş var. Halkımıza yasak var ama istedikleri an arayabilirler, istedikleri yere götürebiliriz. Yeter ki mağdur olmasınlar. Zaten bu ekilmezse kıtlık çıkar. Halkımız kısıtlamadan dolayı gelemiyor. Tek temennimiz yasaklar bittikten sonra hepsinin gelmesi. Fiyatlarımıza zam yapmadık, geçen sene ki fiyatlarımız ile aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Herkesin izin belgesi yok ama çiftçilerin izin belgesi var. Onlar da gelmezse halimiz iyi değil." şeklinde konuştu.

Pazarda salatalık, karpuz ve kavun 1 liradan satılırken diğer bütün ürünler ise 75 kuruştan satılmaktadır. 17 günlük tam kapanmanın bitmesinden sonra ise satışların iki katı artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR