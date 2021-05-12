Tam kapanmada fide üreticileri iş başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmada fide üreticileri iş başında

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Yerel

- Tam kapanmada fide üreticileri iş başında Erzincan'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanda üretimin durmaması için fide satışları devam ediyor.

- Tam kapanmada fide üreticileri iş başında

ERZİNCAN - Erzincan'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanda üretimin durmaması için fide satışları devam ediyor.

Ülke genelinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan olan 17 günlük tam kapanma sürecinde Erzincan Buğday Meydanı'nda bulunan fideciler fide satışlarına devam ediyor. Şubat ayında seralarda ekilen tohumların yeşermesiyle birlikte seralardan çıkarıp toprakla buluşturulmaya devam ediyor. Kendi sebze fidesini yetiştiremeyen çiftçiler, fide ihtiyacını pazardan karşılıyor. Tam kapanma sürecinde ise üretimin aksamaması için fideler çitçilerle buluşuyor. ÇKS belgesi bulunan çiftçiler kendileri gelip alışveriş yapabilirken kısıtlamadan muaf olmayan ancak fide ekmek isteyen vatandaşların adreslerine kadar fideler ulaştırılıyor. Nisan ayının sonundan itibaren satılan fideler, Haziran ayının ortalarına kadar satışların devam edeceği bildirildi.

35 yıldır fidecilik ile uğraşan Celil Albayrak, "Koronadan dolayı işler biraz gevşedi ama Allah devletimizden razı olsun. Erzincan tarım ile uğraştığı için talep çok. Fiyatlar 4-5 senelik fiyatlar. 75 kuruş ve 1 liradır." dedi.

Ürettikleri fideleri müşterilerinin evlerine kadar götürebileceğini belirten Kadir Albayrak ise, " Bildiğiniz gibi covid belası fide satışlarımızı da vurdu. Geçen seneye oranla düşüş var. Halkımıza yasak var ama istedikleri an arayabilirler, istedikleri yere götürebiliriz. Yeter ki mağdur olmasınlar. Zaten bu ekilmezse kıtlık çıkar. Halkımız kısıtlamadan dolayı gelemiyor. Tek temennimiz yasaklar bittikten sonra hepsinin gelmesi. Fiyatlarımıza zam yapmadık, geçen sene ki fiyatlarımız ile aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Herkesin izin belgesi yok ama çiftçilerin izin belgesi var. Onlar da gelmezse halimiz iyi değil." şeklinde konuştu.

Pazarda salatalık, karpuz ve kavun 1 liradan satılırken diğer bütün ürünler ise 75 kuruştan satılmaktadır. 17 günlük tam kapanmanın bitmesinden sonra ise satışların iki katı artması bekleniyor.

Tam kapanmada fide üreticileri iş başında
Tam kapanmada fide üreticileri iş başında
Tam kapanmada fide üreticileri iş başında
Tam kapanmada fide üreticileri iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Serdar Aziz Gökhan Töre Yılmaz Vural Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada fide üreticileri iş başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:15:34. #1.15#

title