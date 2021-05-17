Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı
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Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı

Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tam kapanmada son bir hafta içerisinde 9 bin 199 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tam kapanmada son bir hafta içerisinde 9 bin 199 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 59 kişi yakalanırken, 407 farklı asayiş olayında ise 337 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 10 ile 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 9 bin 199 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 59 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 40 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 407 farklı asayiş olayında ise 337 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı
Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı
Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı
Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı
Tam kapanmada Denizli'de suç oranları azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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