Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
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Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı Dakikalarca polise dil döken 3 arkadaşa 9 bin 450 TL ceza Kocaeli'de tam kapanma tedbirleri kapsamında, polis ekipleri tarafından kentin tüm giriş ve çıkışlarına kurulan denetim noktalarında,...

Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

Dakikalarca polise dil döken 3 arkadaşa 9 bin 450 TL ceza

KOCAELİ - Kocaeli'de tam kapanma tedbirleri kapsamında, polis ekipleri tarafından kentin tüm giriş ve çıkışlarına kurulan denetim noktalarında, kısıtlama tedbirlerini ihlal eden vatandaşlar cezadan kurtulamadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanmanın kararının saat 19.00'da başlaması sonrasında, il genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilmeye başlandı. İl genelinde yapılan denetimlerin yanı sıra Kocaeli'ye giriş ve çıkış noktalarında da ekipler tarafından denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurularak vatandaşların sokağa çıkma belgeleri ve şehirlerarası ulaşım izinleri soruluyor. Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen vatandaşlara para cezası kesiliyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra gişelerinde de polis ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktasında yapılan denetimlerde, kısıtlama ihlali yapan çok sayıda vatandaş hakkında idari işlem yapıldı

"Hatamız neyse cezamızı çekeceğiz"

Yapılan denetimler sırasında, durdurulan bir otomobil içerisinde 3 gencin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi. Kaza yaptıkları için eve gidemediklerini söyleyen şahıslar, dakikalarca polis ekiplerine dil döktü. 3 şahsa polis ekipleri tarafından 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Kayseri'den dönerken kaza yaptıkları için kısıtlama saatinde eve dönemediklerini söyleyen şahıslardan biri, "Kayseri'den dönüyoruz. Aracımız kaza yaptı. O yüzden geç kaldık. Memur arkadaşlar ceza yazdı. Hatamız neyse cezamızı çekeceğiz" dedi.

Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Tam kapanmada denetimler yoğunlaştırıldı, ihlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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