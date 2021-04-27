Tam kapanmada camiler açık mı olacak, kapalı mı olacak? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınabilecek mi?

Tam kapanmanın gelmesiyle birlikte camilerde namaz kılınabilecek mi, Cuma namazları camilerde kılınabilir mi, vb. soruların cevapları merak edildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Açıklamaya göre vatandaşlar kendi mahallelerindeki camilere giderek namaz kılabilecekler. Peki, tam kapanmada camiler açık mı kapalı mı olur? Tam kapanmada Cuma namazı var mı?

Tam kapanmada camiler açık mı olacak kapalı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde en çok merak edilen konulardan olan "Camiye gidilebilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Soylu, ''Vatandaşlar mahalledeki camilere giderek namaz kılabilecek'' ifadelerini kullandı. Detaylar haberimizde.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı.

TAM KAPANMADA CAMİLERDE NAMAZ KILINABİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde en çok merak edilen konulardan olan "Camiye gidilebilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Soylu, ''Vatandaşlar mahalledeki camilere giderek namaz kılabilecek'' ifadelerini kullandı.

Buna göre vatandaşlar kendi mahallesindeki camilere giderek namaz kılabilecekler.

TAM KAPANMADA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söylemişti. Buradan yola çıkarak vatandaşlar Cuma namazlarına kendi mahallesindeki en yakın camilere gidip kılabilir. Yine de açıklama yapılması bekleniyor.