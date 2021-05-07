Tam kapanmada bir ilk

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemi boyunca ilçedeki fotoğrafçılar "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması ile dönüşümlü olarak iş yaşamlarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemi boyunca ilçedeki fotoğrafçılar "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması ile dönüşümlü olarak iş yaşamlarını sürdürüyor. Uygulama esnaftan da vatandaştan da tam not aldı.

Bandırma'da 17 günlük tam kapanma sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının mesailerine devam ediyor olması bu kurumlarda işi olan vatandaşların da vesikalık fotoğraf ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması yapılıyor. Kentte hizmet veren fotoğrafçı esnafı dönüşümlü olarak hizmet veriyor.

İlçede 32 yıldır fotoğrafçılık sektöründe hizmet veren Uğur Sürgit, uygulanmakta olan "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulamasını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Sürgit, "17 günlük tam kapanma sürecinde Bandırma'daki fotoğrafçılar olarak Bandırma Kaymakamlığına müracaat ettik. Tapu Dairesi, Nüfus Dairesi gibi devlet dairelerinin açık olduğunu ve buralarda işlem yapmak isteyecek vatandaşların vesikalık fotoğrafa ihtiyaçlarının olabileceğini ifade ettik. Kaymakamımız da sağolsun konuya ilgiyle yaklaştı. Her gün bir fotoğrafçı arkadaşımız açık Bandırma'da. Nöbetleşe bir sistem kurduk. Hizmete devam ediyoruz. Müşterilerimizden de güzel geri dönüşler alıyoruz. 17 günlük süreçte en azından nüfus cüzdanı, ehliyet çıkarmak isteyen ya da yeniletmek isteyenler gelip vesikalıklarını çektirip gidiyor. Hem biz mutluyuz, hem de vatandaş mutlu" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı