Tam kapanmada bankalar açık mı? Tam kapanmada banka çalışma saatleri ne zaman, kaç ile kaç arasında açık olacak?
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Tam kapanmada bankalar açık mı? Tam kapanmada banka çalışma saatleri ne zaman, kaç ile kaç arasında açık olacak?

Tam kapanmada bankalar açık mı? Tam kapanmada banka çalışma saatleri ne zaman, kaç ile kaç arasında açık olacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bunun ardından vatandaşlar tam kapanmada bankalar açık olacak mı merak ediyor. Peki, tam kapanmada bankaların çalışma saatleri kaçtır? Bankaların çalışma saatleri ne zaman?

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin yeni haftadaki ana gündem konularından biriydi. Masada yeni tedbir ve kısıtlamaların konuşulduğu Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işletmecilerin merakla beklediği konuya ilişkin de açıklamada bulundu. Tam kapanmada bankalar açık mı? Tam kapanmada banka çalışma saatleri ne zaman, kaç ile kaç arasında açık olacak?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Bankaların çalışıp çalışmadığına yönelik henüz kesin bir açıklama bulunmuyor, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak. Ancak önceki genelgede, ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."

İŞTE TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

Vay bizim halimize! Karantinada olduğunu bile bilmeyen adam, durumu bankada öğrendi
Vay bizim halimize! Karantinada olduğunu bile bilmeyen adam, durumu bankada öğrendi
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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