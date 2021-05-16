Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi
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Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydos Ormanı'nda tam kapanma sürecinin son gününde kararları hiçe sayarak bir araya gelen çok sayıda vatandaş, mangal yakıp, orman içerisinde yürüyüş yaptı.

Aydos Ormanı'nda tam kapanma sürecinin son gününde kararları hiçe sayarak bir araya gelen çok sayıda vatandaş, mangal yakıp, orman içerisinde yürüyüş yaptı. Pes dedirten o anlar havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında verilen tam kapanma kararının son gününde akıllara durgunluk veren olay pes dedirtti. Aydos Ormanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, çocuklarını da yanlarına alarak mangal yaptı. Mangalın yanı sıra kimi vatandaş yürüyüş yaparken kimi vatandaş ise oyunlar oynadı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan vatandaşların o anları havadan görüntülendi.

(Aykut Zor/ İHA)

Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi
Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi
Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi
Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi
Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi
Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi
Tam kapanmada Aydos Ormanı'ndaki mangal eğlencesi havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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