"Tam kapanmada anneler hediyesiz kalmayacak"
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"Tam kapanmada anneler hediyesiz kalmayacak"

'Tam kapanmada anneler hediyesiz kalmayacak'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM kapanma uygulamasına geçilmesinin ardından Anneler Günü'nde online alışveriş süreci hız kazandı.

TAM kapanma uygulamasına geçilmesinin ardından Anneler Günü'nde online alışveriş süreci hız kazandı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Pandemi sürecinde annelerine sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar hafta başından itibaren alışverişlerini yapmaya başladı. Daha önce hiç online alışveriş yapmamış kesimlerinde bu dönemde çeşitli siparişler verdiğini görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, Anneler Günü'ne özel kampanyalarla insanları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirten PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, fiziksel mağazaların büyük bir bölümünün kapalı olması nedeniyle online alışverişte önemli yükselişler gördüklerini söyledi. Çevikoğlu, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle kıyafet ve çanta harcamaları, ev eşyaları ve hediyelik ürünlerin satışlarında artış yaşanıyor. Pandemi sürecinde annelerine sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar hafta başından itibaren alışverişlerini yapmaya başladı. Daha önce hiç online alışveriş yapmamış kesimlerinde bu dönemde çeşitli siparişler verdiğini görüyoruz" diye konuştu.

"GÜVEN DAMGALI' SİTELER TERCİH EDİLMELİ'

Özellikle e-ticaretle yeni tanışan vatandaşların 'Güven Damgalı' siteleri tercih etmelerini öneren Çevikoğlu, "Alışverişler yapılırken bu damga özellikle aranmalı. Bu damga Ticaret Bakanlığı'mızın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından asgari güvenlik ve hizmet kalitesini sağlayanlara veriliyor. Alışverişlerde mağdur olunmaması için bu detay önemli. Öte yandan pazaryerlerinde mağazaların puanları ve yapılan yorumlar da önem teşkil ediyor" diye konuştu.

'ANNELER GÜNÜ HAFTASI SATIŞLAR 3 MİLYAR LİRAYI AŞABİLİR'

Anneler Günü'nde e-ticaretin yoğun bir şekilde tercih edilmesiyle ciddi bir rakama ulaşılabileceğini kaydeden Çevikoğlu, "Bundan 3 yıl öncesine kadar 200 lira civarında bulunan Anneler Günü haftasındaki sepet tutarı son yıllarda 300 liralara kadar yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda bu hafta boyunca 1,5-2 milyar liralar seviyesinde bulunan online alışveriş rakamları son dönemde 3 milyar lirayı rahatlıkla aşacaktır" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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