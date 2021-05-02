Tam kapanmada alkol yasağı için İl Hıfzısıhha Kurulları'ndan kararlar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Tam kapanmada alkol yasağı için İl Hıfzısıhha Kurulları'ndan kararlar çıktı

Tam kapanmada alkol yasağı için İl Hıfzısıhha Kurulları'ndan kararlar çıktı
BBC - Haberler | Dünya

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına konusundaki tartışmalar sürerken, 21 ilin Hıfzısıhha Kurululları'ndan alkol yasağı kararları çıktı.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına konusundaki tartışmalar sürerken, 21 ilin Hıfzısıhha Kurulları'ndan alkol yasağı kararları çıktı.

Bu sabah itibariyle 17 Mayıs'a kadar yasak açıklayan il sayısının 21'e ulaştığı, bütün valiliklerin benzer kararlar alacağı kaydediliyor.

Ankara Valiliği'nin aldığı kararda, Vali Vasip Şahin başkanlığında Cuma günü olağanüstü toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu'nun "kapanma döneminde; tekel bayilerinin kapalı olmasına ve market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verdiği" belirtildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada da Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, kentte alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 nolu kararındaki 'sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması' maddesine istinaden 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

'Sadece Antalya'da oy çokluğuyla karar alındı'

Bu arada Avukat Ali Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, alkol yasağı konusundaki valilik kararlarının linklerini paylaşırken, kararların tüm illerde oy birliğiyle, sadece Antalya'da oy çokluğuyla alındığına dikkat çekti.

Gül ayrıca "21 ilimizde alkol satışı, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ramazan sonuna kadar yasaklandı. Bu 21 ilin 8'inde CHPli belediye başkanları da karara imza attı" dedi.

BBC Türkçe'nin konuştuğu üst düzey bir yetkili alkol yasağının hala devam ettiği söyleyerek, dayanağının Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları olduğunu belirtmişti.

Yetkili İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına atfen "Alkol yasağı kararları, Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alındı. Yasak devam ediyor. Son açıklama da buna istinaden hazırlandı" demişti.

İçişleri Bakanlığı "Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarımız; resmi olarak Bakanlığımızca, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir" açıklaması yapmıştı.

Tam kapanmada alkol yasağı için İl Hıfzısıhha Kurulları'ndan kararlar çıktı
BBC
Antalya'da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı
Antalya'da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada alkol yasağı için İl Hıfzısıhha Kurulları'ndan kararlar çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:02:26. #1.16#

title