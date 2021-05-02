MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
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MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber doğa kendini yenilemeye başladı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber doğa kendini yenilemeye başladı.

Datça'da tam kapanma nedeniyle el ayak çekilince, balıkçı barınağı statüsündeki liman, ahtapotların akınına uğradı. Datça'da 10 yaşından beri geçimini balıkçılıktan sağlayan 41 yaşındaki Umut Kantarlı, bugün teknesinin bakımını yaparken, deniz dibindeki ahtapotu fark etti.

Kantarlı, misina oltası ile iki denemenin ardından ahtapot yakalamayı başardı. Arkadaşının yardımıyla ahtapotu kepçeye alarak kıyıya çıkaran Kantarlı, "Bu karantina nasibi. Karantina balıkçıya yaradı. İnsanların azalmasıyla limanda ahtapot çoğaldı. Her gün bir tane nasip oluyor. Yaklaşık 1.5 - 2 kilo ağırlığında var " dedi.

MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI
MUĞLA PANDEMİ NEDENİYLE ISSIZ KALAN LİMAN AHTAPOTLARIN AKININA UĞRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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