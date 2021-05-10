Tam kapanmada Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklar boş kaldı
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Tam kapanmada Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklar boş kaldı

Tam kapanmada Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde ve sokaklar boş kaldı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Adana'da, Bülent Angın, Turgut Özal bulvarları, Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu meydanları ile Merkez Park'ın sakin olduğu, vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Mersin'de vatandaşların sıklıkla kullandığı Adnan Menderes Bulvarı, Özgecan Aslan Barış Meydanı ve sahil şeridi boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklardaki denetimlerini sürdürdü.

Hatay'da ise Atatürk, Yavuz Sultan Selim, Kurtuluş, Harbiye, Gündüz, Fatih ve Cumhuriyet caddeleri ile Vali Ürgen ve Ulus alanları sessizliğe büründü.

Osmaniye'de Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi, Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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