Tam kapanmada 4 bin 200 vatandaşa hizmet verildi
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Tam kapanmada 4 bin 200 vatandaşa hizmet verildi

Tam kapanmada 4 bin 200 vatandaşa hizmet verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir Valiliği tam kapanmanın başladığı 29 Nisandan buyana Vefa Sosyal Destek Gruplarının 4 bin 200 vatandaşın talebini karşılandığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği tam kapanmanın başladığı 29 Nisandan buyana Vefa Sosyal Destek Gruplarının 4 bin 200 vatandaşın talebini karşılandığını açıkladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan Tam Kapanma Sürecinde Vefa Destek Grupları ilin her yerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kaymakamlıklar vasıtasıyla, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve ağır hasta durumunda olan vatandaşların temel ihtiyaçları tam kapanma süresince Vefa Destek Gruplarınca karşılanırken, 29 Nisanda başlayan Tam Kapanma Döneminde 4 bin 200 vatandaşın talebinin karşılandı. - BALIKESİR

Tam kapanmada 4 bin 200 vatandaşa hizmet verildi
Tam kapanmada 4 bin 200 vatandaşa hizmet verildi
Tam kapanmada 4 bin 200 vatandaşa hizmet verildi
Tam kapanmada 4 bin 200 vatandaşa hizmet verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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