TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da trafikte bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

İSTANBUL'da 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da trafikte bazı noktalarda yoğunluk oluştu. Yollar daraltılarak oluşturulan polis kontrol noktalarından geçmek isteyen sürücüler kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Özellikle D-100 ve TEM Karayollarında polis tarafından oluşturulan kontrol noktaları uzun araç kuyruklarına neden oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasında oluşturulan kontrol noktasının arkasında zaman zaman Seyrantepe'ye kadar uzanan kuyruklar oluştu. Avrupa yakasına geçişte de durum aynı oldu. Sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçebilmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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