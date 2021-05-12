"Tam kapanma" uygulamasının ardından sessizlik sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Tokat'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Tokat'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek yerleri Gaziosmanpaşa, Behzat Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nında sessizlik hakim.Polis ekipleri araçlarıyla markete gelenleri denetledi. Kentin girişlerinde jandarma ve polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu