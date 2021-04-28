Tam kapanma toplantısı yapıldı
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Tam kapanma toplantısı yapıldı

Tam kapanma toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıya katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, tam kapanmayla ilgili görüş alışverişlerinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıya katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, tam kapanmayla ilgili görüş alışverişlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen tele konferans toplantısında, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanmayla ilgili sürecin nasıl işleyeceği değerlendirildi. Düzenlenen toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya katıldı. Toplantıda tam kapanma sürecinin planlaması ve koordinasyonları yapıldı. - DÜZCE

Tam kapanma toplantısı yapıldı
Tam kapanma toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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