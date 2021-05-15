"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.
Bursa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Ulu Camii ve çevresi, Atatürk Caddesi, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakim.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu