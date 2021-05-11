"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Boş kalan meydanlar DÜZCE - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 12'inci gününde tedbirlere uyuluyor.
Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi
Boş kalan meydanlar
DÜZCE - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 12'inci gününde tedbirlere uyuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş