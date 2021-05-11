"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
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"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Boş kalan meydanlar DÜZCE - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 12'inci gününde tedbirlere uyuluyor.

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi

Boş kalan meydanlar

DÜZCE - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın 12'inci gününde tedbirlere uyuluyor.

'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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