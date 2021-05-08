"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
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"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Afyonkarahisar kara yolundan görüntü Kentin işlek bölgelerinden görüntü KÜTAHYA - (AA) Kütahya il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin, kent giriş ve çıkışlarında oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor.

Kütahya Afyonkarahisar kara yolundan görüntü

Kentin işlek bölgelerinden görüntü

KÜTAHYA - (AA) Kütahya il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin, kent giriş ve çıkışlarında oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor.

Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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