"Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
Kütahya Afyonkarahisar kara yolundan görüntü Kentin işlek bölgelerinden görüntü KÜTAHYA - (AA) Kütahya il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin, kent giriş ve çıkışlarında oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor.
Kütahya Afyonkarahisar kara yolundan görüntü
Kentin işlek bölgelerinden görüntü
KÜTAHYA - (AA) Kütahya il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin, kent giriş ve çıkışlarında oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor.
Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda kısıtlamaya uyulduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan