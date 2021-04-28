Tam kapanma tedbirleri öncesi Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşımın sağlandığı Geyikli İskelesi'nde "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşımın sağlandığı Geyikli İskelesi'nde "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs arasındaki tam kapanma öncesi, Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm merkezi Bozcaada'ya ilgi arttı.

Sabah erken saatlerden itibaren yüzlerce araç bekledikleri iskele önünden feribotlara alındı.

Kapanma nedeniyle bazı önlemler alan GESTAŞ AŞ, bugün ve yarın yoğunluk olan noktalardaki seferlerini sıklıkla gerçekleştirecek.

Kapanmanın yaşanacağı günlerde de Bozcaada ve Gökçeada arasındaki seferler her gün karşılıklı iki kez yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay