Tam kapanma tedbirleri kapsamında Seferihisar'da denetimler sürüyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tam kapanma tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tam kapanma tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Kısıtlama başlamadan önce nüfusu artan ilçede polis ekipleri ilçe girişinde yaptıkları kontrollerde vatandaşların izin belgelerini ve HES kodlarını kontrol etti.

İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı. Ekipler, ilçe genelinde denize girmek isteyenleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar