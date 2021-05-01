Tam kapanma tedbirleri kapsamında Seferihisar'da denetimler sürüyor
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Tam kapanma tedbirleri kapsamında Seferihisar'da denetimler sürüyor

Tam kapanma tedbirleri kapsamında Seferihisar'da denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tam kapanma tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tam kapanma tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Kısıtlama başlamadan önce nüfusu artan ilçede polis ekipleri ilçe girişinde yaptıkları kontrollerde vatandaşların izin belgelerini ve HES kodlarını kontrol etti.

İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı. Ekipler, ilçe genelinde denize girmek isteyenleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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