Tam kapanma tedbirleri kapsamında Kemalpaşa'daki denetimler gece boyu devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma tedbirleri kapsamında Kemalpaşa'daki denetimler gece boyu devam etti

Tam kapanma tedbirleri kapsamında Kemalpaşa'daki denetimler gece boyu devam etti
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan "tam kapanma" kapsamında İzmir'in giriş çıkış noktalarından olan Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan "tam kapanma" kapsamında İzmir'in giriş çıkış noktalarından olan Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Halilbeyli kontrol noktasında uygulama ve denetimlerini gece boyu sürdüren polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk eden vatandaşların seyahat izin belgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişilerin durumlarına dair belgelerini kontrol ediyor.

Yolcu otobüslerinde de kapasitelerinin yüzde 50'si oranında yolcu bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, araç içinde teması engelleyecek oturma düzeni, maske ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı
Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma tedbirleri kapsamında Kemalpaşa'daki denetimler gece boyu devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:35:31. #1.14#

title